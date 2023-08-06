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Украинский режиссёр Лопатёнок: Киев атакует гражданские суда из-за провала наступления ВСУ

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Украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что киевский режим атакует гражданские суда из-за провала контрнаступления и необходимости «хороших новостей».

Об этом он написал в Twitter.

«Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка — морских пиратов», — сказал Лопатёнок.

При этом он назвал атаку морских беспилотников на российский танкер «Сиг» последним шагом к «полномасштабной тактике государственного террора».

Ранее Лопатёнок заявил, что терактами Киев отчаянно пытается вывести из равновесия российского президента Владимира Путина.

Также, по его словам, поддержка Западом Киева укрепила экономику России.

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