Украинский режиссёр Лопатёнок: Киев атакует гражданские суда из-за провала наступления ВСУ
Об этом он написал в Twitter.
«Украинская хунта Зеленского развлекается с помощью нового трюка — морских пиратов», — сказал Лопатёнок.
При этом он назвал атаку морских беспилотников на российский танкер «Сиг» последним шагом к «полномасштабной тактике государственного террора».
Ранее Лопатёнок заявил, что терактами Киев отчаянно пытается вывести из равновесия российского президента Владимира Путина.
Также, по его словам, поддержка Западом Киева укрепила экономику России.