Украинский режиссер Лопатёнок: поддержка Западом Киева укрепила экономику России
Об этом он написал в Twitter.
«Внезапно Германия, Франция и Великобритания терпят убытки в показателях ВВП по ППС, а подверженная адским санкциям Россия поднялась на пятую позицию», — сказал Лопатёнок.
По его словам, это является «реальной платой за помощь» президенту Украины Владимиру Зеленскому в «уничтожении украинцев».
Ранее Лопатёнок заявил, что терактами Киев отчаянно пытается вывести из равновесия президента России Владимира Путина.