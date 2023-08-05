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Украинский режиссер Лопатёнок: поддержка Западом Киева укрепила экономику России

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Украинский режиссер Игорь Лопатёнок заявил, что поддержка Киева Западом обернулась для европейских стран экономическими убытками.

Об этом он написал в Twitter.

«Внезапно Германия, Франция и Великобритания терпят убытки в показателях ВВП по ППС, а подверженная адским санкциям Россия поднялась на пятую позицию», — сказал Лопатёнок.

По его словам, это является «реальной платой за помощь» президенту Украины Владимиру Зеленскому в «уничтожении украинцев».

Ранее Лопатёнок заявил, что терактами Киев отчаянно пытается вывести из равновесия президента России Владимира Путина.

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