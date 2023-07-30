Режиссёр Лопатенок: терактами Киев отчаянно пытается вывести из равновесия Путина
Об этом он написал в Twitter.
«Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина», — говорится в сообщении.
При этом Лопатенок добавил, что попытки украинского президента Владимира Зеленского «пошатнуть непоколебимость» российского лидера окончатся «неудачей».
«С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский — актёр, а Путин — государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу», — сказал режиссёр.
Ранее в газете Politika заявили, что неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену.
Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что контрнаступление ВСУ завершено.