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Режиссёр Лопатенок: терактами Киев отчаянно пытается вывести из равновесия Путина

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Украинский режиссёр Игорь Лопатенок заявил, что терактами на Крымском мосту и в Москва-Сити киевский режим отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента России Владимира Путина.

Об этом он написал в Twitter.

«Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина», — говорится в сообщении.

При этом Лопатенок добавил, что попытки украинского президента Владимира Зеленского «пошатнуть непоколебимость» российского лидера окончатся «неудачей».

«С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский — актёр, а Путин — государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу», — сказал режиссёр.

Ранее в газете Politika заявили, что неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену.

Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что контрнаступление ВСУ завершено.

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