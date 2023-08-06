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РИА Новости: инструкторы из Дании и Британии готовили боевиков на базе «Азова»

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Военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили готовить украинских боевиков на базу «Азова»*.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что объекты были изучены сотрудниками российских силовых ведомств.

По данным агентства, обнаруженные там документы свидетельствуют о прямой вовлечённости сил НАТО в тренировку националистических вооружённых формирований ещё в 2021 году.

«Найденные там материалы напрямую указывают на интенсивное обучение мобилизованных граждан Украины западными офицерами», — передаёт агентство.

Ранее военная прокуратура вынесла обвинение боевикам «Азова»* за расстрелы в Мариуполе.

Также в Абакане задержали пропагандиста «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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