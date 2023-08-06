РИА Новости: инструкторы из Дании и Британии готовили боевиков на базе «Азова»
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что объекты были изучены сотрудниками российских силовых ведомств.
По данным агентства, обнаруженные там документы свидетельствуют о прямой вовлечённости сил НАТО в тренировку националистических вооружённых формирований ещё в 2021 году.
«Найденные там материалы напрямую указывают на интенсивное обучение мобилизованных граждан Украины западными офицерами», — передаёт агентство.
Ранее военная прокуратура вынесла обвинение боевикам «Азова»* за расстрелы в Мариуполе.
Также в Абакане задержали пропагандиста «Азова»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.