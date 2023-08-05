В МИД России опровергли вброс о якобы недовольстве послом Китая

В МИД России назвали провокационным вбросом распространившуюся в сети информацию о том, что в ведомстве недовольны пребыванием посла Китая Чжан Ханьхуэя в стране.

«Обратили внимание на сегодняшний провокационный и, естественно, недостоверный вброс... Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается... Это не что иное, как нагнетание негативного информационного фона, имеющее целью подрыв российско-китайского сотрудничества», — говорится в сообщении МИД России.

Речь идёт о публикации в одном из анонимных Telegram-каналов, в которой сообщалось, что в ведомстве якобы «рассматривают вопрос, в какой форме негласно проинформировать китайскую сторону о нежелательности пребывания в стране посла».

Ранее председатель комитета по международному сотрудничеству РСТ Сергей Войтович в беседе с RT рассказал об ожидающемся увеличении турпотока из Китая.

Визовый центр КНР откроется 8 августа в Санкт-Петербурге и будет уполномоченной организацией на приём документов и выдачу виз.