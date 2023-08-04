Генконсульство КНР заявило, что в Петербурге 8 августа откроется визовый центр
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Об этом пишет генконсульство в Telegram-канале.
В перечень услуг визового центра также войдут: сбор биометрических данных, приём оплаты (например, за срочность), выдача виз, предоставление консультаций и других услуг.
Визовый центр находится на Литейном проспекте, 26А. Он начнёт принимать документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 09:00 до 15:00 мск.
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