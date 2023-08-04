Генконсульство КНР заявило, что в Петербурге 8 августа откроется визовый центр

Визовый центр Китая откроется 8 августа в Санкт-Петербурге и будет уполномоченной организацией на приём документов и выдачу виз.

Об этом пишет генконсульство в Telegram-канале.

В перечень услуг визового центра также войдут: сбор биометрических данных, приём оплаты (например, за срочность), выдача виз, предоставление консультаций и других услуг.

Визовый центр находится на Литейном проспекте, 26А. Он начнёт принимать документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 09:00 до 15:00 мск.

Ранее в российском союзе туриндустрии сообщили, что ожидают увеличения турпотока из Китая в Россию.