Трампу дали два дня, чтобы ответить спецпрокурору на ограничение постов в соцсетях

Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн предоставила два дня экс-президенту США Дональду Трампу на то, чтобы ответить на запрос спецпрокурора об ограничении публично делиться информацией по делу о штурме Капитолия.

«До 17:00 7 августа 2023 года (00:00 мск, 8 августа. — RT) ответчик должен направить ответ на ходатайство правительства о защитном приказе, в котором будет выражена его позиция», — приводит ТАСС выдержку из текста судебного документа.

Ранее Трамп заявил, что готов сдаться правоохранительным органам, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия.

Он не признал дополнительные обвинения.

По мнению Трампа, американский Верховный суд должен вмешаться и изучить ситуацию вокруг его уголовного преследования.