Трампу дали два дня, чтобы ответить спецпрокурору на ограничение постов в соцсетях
- Gettyimages.ru
«До 17:00 7 августа 2023 года (00:00 мск, 8 августа. — RT) ответчик должен направить ответ на ходатайство правительства о защитном приказе, в котором будет выражена его позиция», — приводит ТАСС выдержку из текста судебного документа.
Ранее Трамп заявил, что готов сдаться правоохранительным органам, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия.
Он не признал дополнительные обвинения.
По мнению Трампа, американский Верховный суд должен вмешаться и изучить ситуацию вокруг его уголовного преследования.