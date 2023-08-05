Во Франции не увидели признаков причастности ЧВК «Вагнер» к госперевороту в Нигере

Франция не считает ЧВК «Вагнер» причастной к организации госпереворота в Нигере, заявил агентству AFP министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню.

«Вагнер» не стояла за переворотом. Но — из конъюнктурных соображений — «Вагнер» может стремиться поддержать хунту, которая пытается установить свои порядки», — цитирует его ТАСС.

30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.

Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.