Во Франции не увидели признаков причастности ЧВК «Вагнер» к госперевороту в Нигере
- РИА Новости
«Вагнер» не стояла за переворотом. Но — из конъюнктурных соображений — «Вагнер» может стремиться поддержать хунту, которая пытается установить свои порядки», — цитирует его ТАСС.
30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.
Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.