Володин: ООН следует осудить закупку США оружия для Тайваня

ООН должна осудить закупку США оружия для Тайваня, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что президент США Джо Байден намерен закупить оружие для Тайваня на средства, выделенные Украине.

«Организация Объединённых Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, если ООН не может предотвратить конфликт, то смысла в организации столько же, сколько в ранее существовавшей Лиге Наций.

Ранее СМИ писали, что Байден собирается запросить у конгресса финансирование для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.