Узнать больше

Володин: ООН следует осудить закупку США оружия для Тайваня

Короткая ссылка
ООН должна осудить закупку США оружия для Тайваня, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: ООН следует осудить закупку США оружия для Тайваня
  • РИА Новости

Он отметил, что президент США Джо Байден намерен закупить оружие для Тайваня на средства, выделенные Украине.

«Организация Объединённых Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, если ООН не может предотвратить конфликт, то смысла в организации столько же, сколько в ранее существовавшей Лиге Наций.

Ранее СМИ писали, что Байден собирается запросить у конгресса финансирование для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить