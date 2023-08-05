Володин: ООН следует осудить закупку США оружия для Тайваня
- РИА Новости
Он отметил, что президент США Джо Байден намерен закупить оружие для Тайваня на средства, выделенные Украине.
«Организация Объединённых Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться», — написал Володин в своём Telegram-канале.
По его словам, если ООН не может предотвратить конфликт, то смысла в организации столько же, сколько в ранее существовавшей Лиге Наций.
Ранее СМИ писали, что Байден собирается запросить у конгресса финансирование для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.