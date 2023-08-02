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FT: Байден запросит у конгресса деньги на оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины

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Президент США Джо Байден собирается запросить у конгресса финансирование для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.
FT: Байден запросит у конгресса деньги на оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Белый дом попросит конгресс профинансировать вооружения для Тайваня в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины», — указывает издание.

Уточняется, что, если конгресс согласится, то Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование».

Ранее Минобороны КНР назвало военную помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела Китая.

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