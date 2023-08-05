Володин: Байден стремится отвлечь внимание от проблем США через конфликт вокруг Тайваня

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что конфликт вокруг Тайваня нужен американскому президенту Джо Байдену, чтобы отвлечь внимание от проблем США.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Вашингтон готовит Тайваню участь Украины… Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США», — указал Володин.

Он подчеркнул, что американские власти руководствовались аналогичным мотивом, когда разжигали вооружённые конфликты в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине.

Как указал спикер Госдумы, США лицемерно уверяют мир о якобы своей приверженности концепции одного Китая, при этом делая всё для того, чтобы «Тайвань стал анти-Китаем».

Ранее СМИ писали, что американский президент планирует запросить у конгресса США деньги для Тайваня в рамках допбюджета для Киева.