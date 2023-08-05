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Володин: Байден стремится отвлечь внимание от проблем США через конфликт вокруг Тайваня

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что конфликт вокруг Тайваня нужен американскому президенту Джо Байдену, чтобы отвлечь внимание от проблем США.
Володин: Байден стремится отвлечь внимание от проблем США через конфликт вокруг Тайваня
  • © AP Photo / Susan Walsh

Об этом он написал в своём Telegram.

«Вашингтон готовит Тайваню участь Украины… Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США», — указал Володин.

Он подчеркнул, что американские власти руководствовались аналогичным мотивом, когда разжигали вооружённые конфликты в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине.

Как указал спикер Госдумы, США лицемерно уверяют мир о якобы своей приверженности концепции одного Китая, при этом делая всё для того, чтобы «Тайвань стал анти-Китаем».

Ранее СМИ писали, что американский президент планирует запросить у конгресса США деньги для Тайваня в рамках допбюджета для Киева.

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