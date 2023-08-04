Politico: польский премьер нанёс ответный удар Зеленскому за вызов посла в Киеве
- globallookpress.com
- © Albert Zawada/Polska Agencja Prasowa
1 августа МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого. Это было сделано после слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за поставленную украинской власти помощь.
«В последние месяцы отношения с Киевом пострадали из-за решения Варшавы продлить запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, который польское правительство считает угрозой для интересов отечественных аграриев», — говорится в тексте.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной.