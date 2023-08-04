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Politico: польский премьер нанёс ответный удар Зеленскому за вызов посла в Киеве

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий нанёс ответный удар украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за вызов польского посла в МИД Украины. Об этом пишет издание Politico.
Politico: польский премьер нанёс ответный удар Зеленскому за вызов посла в Киеве
  • globallookpress.com
  • © Albert Zawada/Polska Agencja Prasowa

1 августа МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого. Это было сделано после слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за поставленную украинской власти помощь.

«В последние месяцы отношения с Киевом пострадали из-за решения Варшавы продлить запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, который польское правительство считает угрозой для интересов отечественных аграриев», — говорится в тексте.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной.

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