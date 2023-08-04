Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о неготовности России на слово верить заявлениям США по теме зерновой сделки.

Таким образом в беседе с РИА Новости он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы сделает всё необходимое, чтобы обеспечить экспорт продуктов из России, если она вернётся к зерновой сделке.

«На слово — нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности российской стороны поверить американским чиновникам.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, объяснил, что зерновая сделка лишилась смысла без реализации части требований России.