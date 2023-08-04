Экс-разведчик США Риттер усомнился в успехе американской разведки в России
Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
Риттер отметил, что Вашингтон потерял многих своих агентов в Китае, Иране, России.
При этом он добавил, что Россия сегодня «наиболее закрыта» для США чем когда-либо.
«Я вам скажу — никаких успехов в России. Российская цель сейчас сложнее, чем когда-либо», — цитирует бывшего разведчика РИА Новости.
Ранее Риттер заявил, что решения президента России Владимира Путина укрепляют Россию.
Также он призвал ВСУ готовиться к полному краху.