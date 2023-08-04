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Экс-разведчик США Риттер усомнился в успехе американской разведки в России

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру, что успех деятельности американской разведки в России, о котором заявляют представители спецслужб, крайне сомнителен.

Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.

Риттер отметил, что Вашингтон потерял многих своих агентов в Китае, Иране, России.

При этом он добавил, что Россия сегодня «наиболее закрыта» для США чем когда-либо.

«Я вам скажу — никаких успехов в России. Российская цель сейчас сложнее, чем когда-либо», — цитирует бывшего разведчика РИА Новости.

Ранее Риттер заявил, что решения президента России Владимира Путина укрепляют Россию.

Также он призвал ВСУ готовиться к полному краху.

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