Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру, что успех деятельности американской разведки в России, о котором заявляют представители спецслужб, крайне сомнителен.

Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.

Риттер отметил, что Вашингтон потерял многих своих агентов в Китае, Иране, России.

При этом он добавил, что Россия сегодня «наиболее закрыта» для США чем когда-либо.

«Я вам скажу — никаких успехов в России. Российская цель сейчас сложнее, чем когда-либо», — цитирует бывшего разведчика РИА Новости.

Ранее Риттер заявил, что решения президента России Владимира Путина укрепляют Россию.

Также он призвал ВСУ готовиться к полному краху.