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Экс-разведчик США Риттер заявил, что решения Путина укрепляют Россию

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Принимаемые российским президентом Владимиром Путиным решения в рамках спецоперации укрепляют Россию, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что решения Путина укрепляют Россию
  • РИА Новости

«Правда в том, что Украина вовлечена в войну с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, Украина уже два месяца ведёт контрнаступление, но ВСУ не дошли даже до первой линии обороны. При этом, акцентировал внимание эксперт, сами украинские войска потеряли тысячи солдат и треть поставленного Западом оружия.

Ранее в Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ идёт медленно.

Польский генерал Роман Полько в беседе с PAP отметил, что разрекламированное Киевом контрнаступление не является таковым.

Также американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша.

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