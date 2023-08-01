В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ идёт медленно
Об этом информирует ТАСС.
«Они движутся медленно», — сказал Кирби.
При этом он отметил, что ВСУ наталкиваются на укреплённые линии обороны. Также, по его словам, украинским военным приходится преодолевать минные поля.
Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша.
Также бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах» из-за наступления России.