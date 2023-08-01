В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ идёт медленно

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в интервью телекомпании CNN, что контрнаступление ВСУ идёт медленными темпами.

Об этом информирует ТАСС.

«Они движутся медленно», — сказал Кирби.

При этом он отметил, что ВСУ наталкиваются на укреплённые линии обороны. Также, по его словам, украинским военным приходится преодолевать минные поля.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад подгоняет Киев к наступлению из-за страха проигрыша.

Также бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах» из-за наступления России.