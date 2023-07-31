Полковник Макгрегор: ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах» из-за наступления России
По его словам, украинские войска всё ещё надеются заручиться политической поддержкой.
«Я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти всё, что могла», — цитирует Макгрегора РИА Новости.
Он также добавил, что Россия с каждым днём всё больше наращивает свой военный потенциал.
Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский в безвыходном положении из-за уничтожения ракет HIMARS.
Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что контрнаступление ВСУ завершено.