Гончар: наспех подготовленный мирный договор Баку и Еревана приведёт к новым конфликтам

Директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что попытка наспех заключить мирный договор между Азербайджаном и Арменией в ущерб качеству и должной подготовке обернётся новыми конфликтами в будущем.

«Сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион», — сказал дипломат.

По его словам, такой договор наоборот «заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем».

«Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений», — добавил Гончар.

Ранее в МИД России заявили, что ОДКБ готова вернуться к обсуждению развёртывания миссии на границе Армении.

Также глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах проведения саммита лидеров России, Азербайджана и Армении.