Гончар: наспех подготовленный мирный договор Баку и Еревана приведёт к новым конфликтам
«Сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион», — сказал дипломат.
По его словам, такой договор наоборот «заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем».
«Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений», — добавил Гончар.
Ранее в МИД России заявили, что ОДКБ готова вернуться к обсуждению развёртывания миссии на границе Армении.
Также глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах проведения саммита лидеров России, Азербайджана и Армении.