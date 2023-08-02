МИД России: ОДКБ готова вернуться к обсуждению развёртывания миссии на границе Армении

Директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова вернуться к обсуждению вопроса о развёртывании наблюдательной миссии на границе Армении и Азербайджана, организация ждет ответа Еревана.

Как он отметил РИА Новости, страны — члены ОДКБ никогда не самоустранялись от усилий по содействию стабилизации ситуации в регионе и заявляли о своей готовности выйти на конкретные решения.

«По-прежнему ожидаем позитивного отклика со стороны Еревана и готовы к возобновлению предметной работы над предложением о развертывании в приграничных районах Армении мониторинговой миссии ОДКБ, а также другими совместными мерами помощи нашему союзнику», — сказал он.

Агасандян добавил, что российская сторона уверена, что принятие нужных решений «окажет позитивное влияние на общерегиональную ситуацию».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что западные страны не оставят в покое государства — члены ОДКБ даже после окончания конфликта на Украине.