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Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ после завершения конфликта на Украине

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что западные страны не оставят в покое государства — члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) даже после окончания конфликта на Украине.
Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ после завершения конфликта на Украине
  • globallookpress.com
  • © Henadz Zhinkov/XinHua

Об этом он сказал в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран ОДКБ.

«Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, всё равно от нас не отстанут», — цитирует ТАСС Лукашенко.

По словам белорусского президента, необходимо выработать общий план действий — прежде всего в экономической сфере.

19 июня глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в белорусскую столицу для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

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