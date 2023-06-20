Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ после завершения конфликта на Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что западные страны не оставят в покое государства — члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) даже после окончания конфликта на Украине.

Об этом он сказал в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран ОДКБ.

«Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, всё равно от нас не отстанут», — цитирует ТАСС Лукашенко.

По словам белорусского президента, необходимо выработать общий план действий — прежде всего в экономической сфере.

19 июня глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в белорусскую столицу для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.