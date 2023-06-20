Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ после завершения конфликта на Украине
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Об этом он сказал в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран ОДКБ.
«Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, всё равно от нас не отстанут», — цитирует ТАСС Лукашенко.
По словам белорусского президента, необходимо выработать общий план действий — прежде всего в экономической сфере.
19 июня глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в белорусскую столицу для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.