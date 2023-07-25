Узнать больше

Лавров сообщил о планах проведения саммита лидеров России, Азербайджана и Армении

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в 2023 году планируется провести саммит с участием руководителей Армении и Азербайджана.
Лавров сообщил о планах проведения саммита лидеров России, Азербайджана и Армении
  • РИА Новости

«Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении», — сказал он.

По словам Лаврова, кульминацией переговоров Азербайджана и Армении должно стать подписание мирного договора.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект мирного соглашения между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию.

До этого Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить