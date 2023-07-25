Лавров сообщил о планах проведения саммита лидеров России, Азербайджана и Армении

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в 2023 году планируется провести саммит с участием руководителей Армении и Азербайджана.

«Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении», — сказал он.

По словам Лаврова, кульминацией переговоров Азербайджана и Армении должно стать подписание мирного договора.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект мирного соглашения между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию.

До этого Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов.