Лавров: кульминацией переговоров Баку и Еревана должно стать подписание мирного договора
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Об этом он сказал по итогам трёхсторонних переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
«Рассчитываем, что кульминацией большого переговорного процесса станет именно подписание этого договора, который подведёт черту под усилиями армян и азербайджанцев, начатыми в ходе их трёхсторонних встреч с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект мирного соглашения между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию.