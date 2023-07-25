Лавров: кульминацией переговоров Баку и Еревана должно стать подписание мирного договора

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кульминацией переговоров Азербайджана и Армении должно стать подписание мирного договора.

Об этом он сказал по итогам трёхсторонних переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Рассчитываем, что кульминацией большого переговорного процесса станет именно подписание этого договора, который подведёт черту под усилиями армян и азербайджанцев, начатыми в ходе их трёхсторонних встреч с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект мирного соглашения между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию.