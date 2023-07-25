Узнать больше

Пашинян: проект мирного соглашения между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию

Короткая ссылка
Азербайджан и Армения не достигли соглашения по поводу подписания мирного договора, однако работа над документом всё ещё продолжается, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян: проект мирного соглашения между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

«Работа над договором ведётся. Однако проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном пока не готов к подписанию», — уточнил он на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов, которые касались ситуации в Нагорном Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить