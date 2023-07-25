Пашинян: проект мирного соглашения между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС.
«Работа над договором ведётся. Однако проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном пока не готов к подписанию», — уточнил он на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов, которые касались ситуации в Нагорном Карабахе.