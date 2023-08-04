Свергнутый глава Нигера обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Об этом пишет The Washington Post.

«В час нужды я призываю правительство США и всё международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок», — говорится в сообщении.

По словам Базума, единственным способом добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма является совместная борьба за общие ценности.

Ранее в Пентагоне заявили о непричастности к отстранению президента Нигера.

Также МИД Канады потребовал от мятежников немедленно освободить президента Нигера.