В Пентагоне заявили о непричастности к отстранению президента Нигера

Американские военные продолжают сотрудничество с силами Нигера, они не причастны к отстранению от власти президента Мохамеда Базума, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

«Большая часть сил остаётся на базах... Мы продолжаем сотрудничать с нигерскими партнёрами на земле, очевидно, это силы, которые не связаны с ситуацией с захватом президента», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что США эвакуируют из Нигера неосновной персонал и членов семей сотрудников американского посольства в стране.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти правительству страны.