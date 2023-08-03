В Пентагоне заявили о непричастности к отстранению президента Нигера
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«Большая часть сил остаётся на базах... Мы продолжаем сотрудничать с нигерскими партнёрами на земле, очевидно, это силы, которые не связаны с ситуацией с захватом президента», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что США эвакуируют из Нигера неосновной персонал и членов семей сотрудников американского посольства в стране.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти правительству страны.