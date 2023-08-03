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США эвакуируют часть сотрудников своего посольства в Нигере

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США эвакуируют из Нигера неосновной персонал и членов семей сотрудников американского посольства в стране, сообщает Госдеп.

Данное решение было принято после того, как президент Нигера Мохамед Базум был помещён под домашний арест.

«С учётом этих событий 2 августа 2023 года Госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного правительственного персонала США и имеющих на это право членов семей из посольства в Ниамее», — приводит РИА Новости сообщение.

Также сообщается, что дипмиссия приостанавливает оказание «плановых услуг».

Ранее сообщалось, что в Париже приземлился первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями.

Также правительство Германии дало рекомендации своим гражданам покинуть Нигер. Им предложено воспользоваться французскими самолётами, на которых будут вывозиться граждане Франции.

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