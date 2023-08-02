МИД Германии: из Нигера эвакуированы более 40 граждан ФРГ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что из Нигера на французских самолётах эвакуировали больше 40 граждан ФРГ.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«С помощью наших французских коллег мы смогли вывезти из Нигера более 40 немцев в течение вчерашнего и сегодняшнего дня», — уточнила политик.

Также она отметила, что сегодня продолжится вывоз граждан Германии из африканской страны.

Ранее сообщалось, что в Париже приземлился первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями.

Также правительство Германии дало рекомендации своим гражданам покинуть Нигер. Им предложено воспользоваться французскими самолётами, на которых будут вывозиться граждане Франции.