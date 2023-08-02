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МИД Германии: из Нигера эвакуированы более 40 граждан ФРГ

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что из Нигера на французских самолётах эвакуировали больше 40 граждан ФРГ.
МИД Германии: из Нигера эвакуированы более 40 граждан ФРГ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«С помощью наших французских коллег мы смогли вывезти из Нигера более 40 немцев в течение вчерашнего и сегодняшнего дня», — уточнила политик.

Также она отметила, что сегодня продолжится вывоз граждан Германии из африканской страны.

Ранее сообщалось, что в Париже приземлился первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями.

Также правительство Германии дало рекомендации своим гражданам покинуть Нигер. Им предложено воспользоваться французскими самолётами, на которых будут вывозиться граждане Франции.

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