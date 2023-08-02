МИД Германии: из Нигера эвакуированы более 40 граждан ФРГ
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«С помощью наших французских коллег мы смогли вывезти из Нигера более 40 немцев в течение вчерашнего и сегодняшнего дня», — уточнила политик.
Также она отметила, что сегодня продолжится вывоз граждан Германии из африканской страны.
Ранее сообщалось, что в Париже приземлился первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями.
Также правительство Германии дало рекомендации своим гражданам покинуть Нигер. Им предложено воспользоваться французскими самолётами, на которых будут вывозиться граждане Франции.