Правительство Германии советует своим гражданам покинуть Нигер

Правительство Германии дало рекомендации своим гражданам покинуть Нигер. Им предложено воспользоваться французскими самолётами, на которых будут вывозиться граждане Франции.

Об этом сообщает BFMTV.

Уточняется, что Берлин обратился к гражданам Германии, находящимся в столице Нигера Ниамее, с рекомендацией принять предложение Франции эвакуировать их.

Согласно данным МИД Германии, в стране находятся менее 100 немецких граждан, которые не являются сотрудниками посольства или военнослужащими.

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа.

Также Италия вслед за Францией объявила об эвакуации своих граждан из Нигера.