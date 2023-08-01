Правительство Германии советует своим гражданам покинуть Нигер
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Об этом сообщает BFMTV.
Уточняется, что Берлин обратился к гражданам Германии, находящимся в столице Нигера Ниамее, с рекомендацией принять предложение Франции эвакуировать их.
Согласно данным МИД Германии, в стране находятся менее 100 немецких граждан, которые не являются сотрудниками посольства или военнослужащими.
Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа.
Также Италия вслед за Францией объявила об эвакуации своих граждан из Нигера.