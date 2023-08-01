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Правительство Германии советует своим гражданам покинуть Нигер

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Правительство Германии дало рекомендации своим гражданам покинуть Нигер. Им предложено воспользоваться французскими самолётами, на которых будут вывозиться граждане Франции.
Правительство Германии советует своим гражданам покинуть Нигер
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает BFMTV

Уточняется, что Берлин обратился к гражданам Германии, находящимся в столице Нигера Ниамее, с рекомендацией принять предложение Франции эвакуировать их. 

Согласно данным МИД Германии, в стране находятся менее 100 немецких граждан, которые не являются сотрудниками посольства или военнослужащими.

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа

Также Италия вслед за Францией объявила об эвакуации своих граждан из Нигера

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