МИД Канады потребовал от мятежников немедленно освободить президента Нигера
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Об этом говорится в заявлении МИД Канады на официальном сайте.
«Мы также поддерживаем призывы Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о восстановлении президента в должности в сроки, предложенные этой региональной организацией», — пишут власти.
Кроме того, Канада осудила попытку государственного переворота, которая подрывает стабильность в Нигере и регионе.
Ранее стало известно, что Мадрид пытается эвакуировать более 70 испанских граждан из Нигера.