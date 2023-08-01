МИД Канады потребовал от мятежников немедленно освободить президента Нигера

Канада призывает мятежников немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума, а также одобряет старания стран Западной Африки по урегулированию ситуации.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады на официальном сайте.

«Мы также поддерживаем призывы Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о восстановлении президента в должности в сроки, предложенные этой региональной организацией», — пишут власти.

Кроме того, Канада осудила попытку государственного переворота, которая подрывает стабильность в Нигере и регионе.

Ранее стало известно, что Мадрид пытается эвакуировать более 70 испанских граждан из Нигера.