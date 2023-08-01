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Правительство Испании пытается эвакуировать более 70 граждан страны из Нигера

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Правительство Испании принимает меры по эвакуации более 70 граждан страны, находящихся в Нигере после государственного переворота, который произошёл в африканской стране на прошлой неделе.
Правительство Испании пытается эвакуировать более 70 граждан страны из Нигера
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на источники в МИД страны. 

Уточняется, что решение об эвакуации было принято после закрытия воздушного пространства над Нигером и в связи с нестабильной обстановкой в африканской стране. 

Отмечается, что гражданам Испании были направлены электронные письма, а также номер телефона консульской службы экстренной помощи. 

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа

Также Италия вслед за Францией объявила об эвакуации своих граждан из Нигера. 

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