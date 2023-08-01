Правительство Испании пытается эвакуировать более 70 граждан страны из Нигера

Правительство Испании принимает меры по эвакуации более 70 граждан страны, находящихся в Нигере после государственного переворота, который произошёл в африканской стране на прошлой неделе.

Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на источники в МИД страны.

Уточняется, что решение об эвакуации было принято после закрытия воздушного пространства над Нигером и в связи с нестабильной обстановкой в африканской стране.

Отмечается, что гражданам Испании были направлены электронные письма, а также номер телефона консульской службы экстренной помощи.

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа.

Также Италия вслед за Францией объявила об эвакуации своих граждан из Нигера.