МИД: Запад неприкрыто давит на Грузию по диалогу с Россией

Директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на Грузию в вопросе её диалога с Москвой.

Об этом информирует ТАСС.

«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси», — сказал Гончар.

При этом он отметил, что Россия рассматривает попытки «экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций» как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал манипуляцией заявление посла США о туристах из России.

Также отмечалось, что Грузия потеряет $1 млрд в год при введении запрета на въезд россиянам.

Кроме того, власти Грузии обвинили оппозицию в желании нанести экономический ущерб стране.