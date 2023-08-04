МИД: Запад неприкрыто давит на Грузию по диалогу с Россией
Об этом информирует ТАСС.
«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси», — сказал Гончар.
При этом он отметил, что Россия рассматривает попытки «экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций» как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами.
Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал манипуляцией заявление посла США о туристах из России.
Также отмечалось, что Грузия потеряет $1 млрд в год при введении запрета на въезд россиянам.
Кроме того, власти Грузии обвинили оппозицию в желании нанести экономический ущерб стране.