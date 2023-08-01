Спикер парламента Грузии назвал манипуляцией заявление посла США о туристах из России

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили счёл за манипуляцию заявление американского посла Келли Дегнан, которая сказала, что не пускать россиян в страну является проявлением воли грузинского народа.

Об этом сообщил Sputnik Грузия.

По его словам, на акции протеста против российских туристов было всего порядка 100—200 человек. Он отметил, что это «само по себе не отражает настроения в обществе».

«Говорить, будто это воля народа — это абсолютная манипуляция, которая не имеет ничего общего с отношением грузинского народа», — сказал Папуашвили.

Также он заявил, что Тбилиси не нужен иностранный опекун, и напомнил, что задачи посла США не подразумевают представление интересов народа Грузии.



Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что экономика страны лишится $1 млрд в год, если введёт запрет на въезд россиянам.