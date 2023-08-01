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Спикер парламента Грузии назвал манипуляцией заявление посла США о туристах из России

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили счёл за манипуляцию заявление американского посла Келли Дегнан, которая сказала, что не пускать россиян в страну является проявлением воли грузинского народа.
Спикер парламента Грузии назвал манипуляцией заявление посла США о туристах из России
  • Legion-Media

Об этом сообщил Sputnik Грузия.

По его словам, на акции протеста против российских туристов было всего порядка 100—200 человек. Он отметил, что это «само по себе не отражает настроения в обществе».

«Говорить, будто это воля народа — это абсолютная манипуляция, которая не имеет ничего общего с отношением грузинского народа», — сказал Папуашвили.

Также он заявил, что Тбилиси не нужен иностранный опекун, и напомнил, что задачи посла США не подразумевают представление интересов народа Грузии.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что экономика страны лишится $1 млрд в год, если введёт запрет на въезд россиянам.

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