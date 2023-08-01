Спикер парламента Грузии назвал манипуляцией заявление посла США о туристах из России
- Legion-Media
Об этом сообщил Sputnik Грузия.
По его словам, на акции протеста против российских туристов было всего порядка 100—200 человек. Он отметил, что это «само по себе не отражает настроения в обществе».
«Говорить, будто это воля народа — это абсолютная манипуляция, которая не имеет ничего общего с отношением грузинского народа», — сказал Папуашвили.
Также он заявил, что Тбилиси не нужен иностранный опекун, и напомнил, что задачи посла США не подразумевают представление интересов народа Грузии.
Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что экономика страны лишится $1 млрд в год, если введёт запрет на въезд россиянам.