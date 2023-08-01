Власти Грузии обвинили оппозицию в желании нанести экономический ущерб стране
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«Коллективное «Нацдвижение» и его партнёры всячески пытаются осуществить провокации, целью которых является внести в стране хотя бы незначительный беспорядок и нанести вред политическим и экономическим интересам страны», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что оппозиция знает, что от каждого круиза Грузия получает прибыль, часть которой — это расходы туристов, а часть — оплата порту от корабля за услуги.
«Националы знают, что сокращением этих доходов они не смогут разрушить экономику страны, но смогут нанести хотя бы небольшой ущерб», — добавил он.
Политик также подчеркнул, что на круизном лайнере, кроме россиян, находились и другие иностранцы.
Ранее Кобахидзе заявил, что грузинская экономика потеряет $1 млрд в год при введении полного запрета на въезд россиянам.