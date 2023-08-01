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Власти Грузии обвинили оппозицию в желании нанести экономический ущерб стране

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Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обвинил оппозиционеров из «Единого национального движения», а также их сторонников в желании нанести экономический ущерб стране из-за беспорядков в Батуми после захода туда круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.
Власти Грузии обвинили оппозицию в желании нанести экономический ущерб стране
  • AFP
  • © Vano SHLAMOV

«Коллективное «Нацдвижение» и его партнёры всячески пытаются осуществить провокации, целью которых является внести в стране хотя бы незначительный беспорядок и нанести вред политическим и экономическим интересам страны», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что оппозиция знает, что от каждого круиза Грузия получает прибыль, часть которой — это расходы туристов, а часть — оплата порту от корабля за услуги.

«Националы знают, что сокращением этих доходов они не смогут разрушить экономику страны, но смогут нанести хотя бы небольшой ущерб», — добавил он.

Политик также подчеркнул, что на круизном лайнере, кроме россиян, находились и другие иностранцы.

Ранее Кобахидзе заявил, что грузинская экономика потеряет $1 млрд в год при введении полного запрета на въезд россиянам.

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