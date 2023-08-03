В МИД заявили, что Россия оставляет право на допмеры в связи с действиями Румынии

Российская сторона оставляет за собой право на дополнительные меры в ответ на действия Румынии в отношении российских дипломатов. Об этом сообщили в МИД России.

В министерстве подчеркнули, что МИД России вручил временному поверенному в делах Румынии ноту о введении квоты на численность персонала румынских дипломатических и консульских учреждений в России.

«Министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации», — добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

В июне МИД Румынии сообщил, что численность посольства России в Бухаресте должна быть сокращена в течение месяца более чем на 50 человек.

В российском МИД после этого пообещали ответ на высылку российских дипломатов из Румынии.