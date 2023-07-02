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В МИД пообещали ответ на высылку российских дипломатов из Румынии

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Россия ответит на решение румынских властей выслать из страны более 50 российских дипломатов. Об этом заявили в МИД России.
В МИД пообещали ответ на высылку российских дипломатов из Румынии
  • globallookpress.com
  • © Владимир Баранов

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — приводит РИА Новости сообщение.

В июне МИД Румынии сообщил, что численность посольства России в Бухаресте должна быть сокращена в течение месяца более чем на 50 человек.

Позднее российский посол в Бухаресте Валерий Кузьмин заявил о том, что Румынию покинут 21 дипломат и 30 административно-технических сотрудников посольства России.

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