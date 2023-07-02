В МИД пообещали ответ на высылку российских дипломатов из Румынии
- globallookpress.com
- © Владимир Баранов
«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — приводит РИА Новости сообщение.
В июне МИД Румынии сообщил, что численность посольства России в Бухаресте должна быть сокращена в течение месяца более чем на 50 человек.
Позднее российский посол в Бухаресте Валерий Кузьмин заявил о том, что Румынию покинут 21 дипломат и 30 административно-технических сотрудников посольства России.