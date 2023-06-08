Посол России: Румынию покинут 21 дипломат и 30 технических сотрудников

В связи с требованием Румынии о сокращении штата посольства России, страну покинут 21 дипломат и 30 административно-технических сотрудников, сообщил российский посол в Бухаресте Валерий Кузьмин.

«(Румынию — RT) придётся покинуть 21 дипломату и 30 административно-техническим сотрудникам», — приводит РИА Новости слова Кузьмина в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что данное решение ещё будет обсуждаться.

Дипломат добавил, что его примут по согласованию с Москвой.

Ранее МИД Румынии сообщил, что численность посольства России в Бухаресте должна быть сокращена в течение месяца более чем на 50 человек.

Позднее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва ответит на решение румынских властей.