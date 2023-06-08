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МИД: Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства России

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В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва ответит на решение Румынии сократить численность посольства России в Бухаресте более чем на 50 человек в течение месяца.
МИД: Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом РИА Новости заявили в МИД России.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказали в ведомстве.

8 июня МИД Румынии потребовал сократить численность посольства России более чем на 50 человек.

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