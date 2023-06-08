МИД: Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства России

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва ответит на решение Румынии сократить численность посольства России в Бухаресте более чем на 50 человек в течение месяца.

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