МИД: Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства России
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва ответит на решение Румынии сократить численность посольства России в Бухаресте более чем на 50 человек в течение месяца.
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом РИА Новости заявили в МИД России.
«Россия даст соответствующий ответ», — сказали в ведомстве.
8 июня МИД Румынии потребовал сократить численность посольства России более чем на 50 человек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»