Посол: решение Румынии сократить численность посольства России направлено на подрыв отношений
«Это очередной шаг румынского руководства, направленный на подрыв государственных отношений между нашими странами», — приводит ТАСС его слова.
Кузьмин подчеркнул, что власти Румынии действуют «по указке и в мейнстриме агрессивного блока НАТО».
Ранее МИД Румынии сообщил, что численность посольства России в Бухаресте должна быть сокращена в течение месяца более чем на 50 человек.
Позднее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва ответит на решение румынских властей.