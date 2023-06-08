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Посол: решение Румынии сократить численность посольства России направлено на подрыв отношений

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Решение румынских властей сократить численность посольства России в Бухаресте боле чем на 50 человек направлено на подрыв отношений двух стран. Об этом заявил российский посол в Румынии Валерий Кузьмин

«Это очередной шаг румынского руководства, направленный на подрыв государственных отношений между нашими странами», — приводит ТАСС его слова.

Кузьмин подчеркнул, что власти Румынии действуют «по указке и в мейнстриме агрессивного блока НАТО».

Ранее МИД Румынии сообщил, что численность посольства России в Бухаресте должна быть сокращена в течение месяца более чем на 50 человек.

Позднее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва ответит на решение румынских властей.

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