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Временного поверенного в делах Румынии вызвали в МИД России и вручили ему ноту

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Временного поверенного в делах Румынии вызвали в МИД России и вручили ему ноту.
Временного поверенного в делах Румынии вызвали в МИД России и вручили ему ноту
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. 

Отмечается, что румынскому дипломату вручили ноту о том, что вводятся квоты на численность персонала румынских дипломатических и консульских учреждений в России.

Это делается в качестве симметричных ответных мер на ограничения, введённые румынскими властями в отношении российских дипломатов.

В июне МИД Румынии сообщил, что численность посольства России в Бухаресте должна быть сокращена в течение месяца более чем на 50 человек.

В российском МИД после этого пообещали ответ на высылку российских дипломатов из Румынии.

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