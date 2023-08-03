Временного поверенного в делах Румынии вызвали в МИД России и вручили ему ноту.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что румынскому дипломату вручили ноту о том, что вводятся квоты на численность персонала румынских дипломатических и консульских учреждений в России.

Это делается в качестве симметричных ответных мер на ограничения, введённые румынскими властями в отношении российских дипломатов.

В июне МИД Румынии сообщил, что численность посольства России в Бухаресте должна быть сокращена в течение месяца более чем на 50 человек.

В российском МИД после этого пообещали ответ на высылку российских дипломатов из Румынии.