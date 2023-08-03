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Президент Литвы не исключил возможности закрытия границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, что не исключает полного закрытия границы с Белоруссией из-за присутствия там ЧВК «Вагнер».
Президент Литвы не исключил возможности закрытия границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны не только говорить о мерах на национальном уровне, но и обсуждать алгоритмы того, что делать, если ситуация осложнится ещё больше, включая закрытие границы с Белоруссией», — прокомментировал политик.

Он также подчеркнул, что меры должны приниматься совместно с Польшей, Литвой и Латвией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что солдаты ЧВК «Вагнер» не готовятся нападать на Польшу, а делятся своим опытом с белорусскими военными.

Также Лукашенко сообщил, что Белоруссии «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор.

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