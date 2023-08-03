Президент Литвы не исключил возможности закрытия границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»
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Об этом сообщает ТАСС.
«Мы должны не только говорить о мерах на национальном уровне, но и обсуждать алгоритмы того, что делать, если ситуация осложнится ещё больше, включая закрытие границы с Белоруссией», — прокомментировал политик.
Он также подчеркнул, что меры должны приниматься совместно с Польшей, Литвой и Латвией.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что солдаты ЧВК «Вагнер» не готовятся нападать на Польшу, а делятся своим опытом с белорусскими военными.
Также Лукашенко сообщил, что Белоруссии «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор.