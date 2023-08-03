Politico: встреча по Украине на уровне лидеров может пройти на полях ГА ООН или G20 в Индии
- AFP
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При этом в статье не указывается, какие государства могли бы принять участие в данном саммите.
Также сообщается об обсуждении «более структурированного саммита позже в этом году».
Ранее стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии, организованные Западом и Киевом, пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.
В МИД России заявили, что встреча в Саудовской Аравии по Украине может помочь странам Запада понять тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.