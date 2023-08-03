Узнать больше

Politico: встреча по Украине на уровне лидеров может пройти на полях ГА ООН или G20 в Индии

Короткая ссылка
Встреча по Украине на уровне лидеров стран может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре либо в рамках встречи G20 в Индии. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.
Politico: встреча по Украине на уровне лидеров может пройти на полях ГА ООН или G20 в Индии
  • AFP
  • © R.Satish BABU

При этом в статье не указывается, какие государства могли бы принять участие в данном саммите.

Также сообщается об обсуждении «более структурированного саммита позже в этом году».

Ранее стало известно, что на переговоры по Украине в Саудовской Аравии, организованные Западом и Киевом, пригласили представителей из США, Китая, Индии и Бразилии.

В МИД России заявили, что встреча в Саудовской Аравии по Украине может помочь странам Запада понять тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить