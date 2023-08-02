Песков: Путин не обсуждал с Эрдоганом тему передачи боевиков «Азова»
- РИА Новости
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, эта тема не затрагивалась», — ответил представитель Кремля журналистам, пишет ТАСС.
Ранее Песков сообщил, что местом встречи Путина и Эрдогана не обязательно будет Турция.
До этого в Кремле сообщали, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки, находившихся в Турции, связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.