Песков: Путин не обсуждал с Эрдоганом тему передачи боевиков «Азова»

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали в ходе телефонного разговора передачу боевиков «Азова»* из Турции на Украину.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема не затрагивалась», — ответил представитель Кремля журналистам, пишет ТАСС.

Ранее Песков сообщил, что местом встречи Путина и Эрдогана не обязательно будет Турция.

До этого в Кремле сообщали, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки, находившихся в Турции, связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.