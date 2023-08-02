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Песков: Путин не обсуждал с Эрдоганом тему передачи боевиков «Азова»

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Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали в ходе телефонного разговора передачу боевиков «Азова»* из Турции на Украину.
Песков: Путин не обсуждал с Эрдоганом тему передачи боевиков «Азова»
  • РИА Новости

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема не затрагивалась», — ответил представитель Кремля журналистам, пишет ТАСС.

Ранее Песков сообщил, что местом встречи Путина и Эрдогана не обязательно будет Турция.

До этого в Кремле сообщали, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки, находившихся в Турции, связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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