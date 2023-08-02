Медведев назвал прогрессом обвинения Трампу, так как раньше «неугодных кандидатов убивали»
- РИА Новости
«Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Сейчас против них возбуждаются уголовные дела, им предъявляются обвинения. Что ж, прогресс налицо», — написал он в Twitter.
Ранее Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.
Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой американского президента Джо Байдена вмешаться в выборы 2024 года.
Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинение выразило желание применить ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против бывшего президента США Дональда Трампа.