Медведев назвал прогрессом обвинения Трампу, так как раньше «неугодных кандидатов убивали»

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал прогрессом выдвинутые в адрес экс-президента США Дональда Трампа обвинения.

«Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Сейчас против них возбуждаются уголовные дела, им предъявляются обвинения. Что ж, прогресс налицо», — написал он в Twitter.

Ранее Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой американского президента Джо Байдена вмешаться в выборы 2024 года.

Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинение выразило желание применить ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против бывшего президента США Дональда Трампа.