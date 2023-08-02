Франция запросила деньги у ЕК на эвакуацию людей из Нигера

Пресс-служба Еврокомиссии заявила, что Франция попросила денег у ЕК для покрытия 75% стоимости эвакуации граждан ЕС из Нигера.

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