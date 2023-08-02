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Франция запросила деньги у ЕК на эвакуацию людей из Нигера

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Пресс-служба Еврокомиссии заявила, что Франция попросила денег у ЕК для покрытия 75% стоимости эвакуации граждан ЕС из Нигера.
Франция запросила деньги у ЕК на эвакуацию людей из Нигера
  • Gettyimages.ru

Уточняется, что финансирование осуществлялось через активацию Европейского механизма гражданской обороны.

«После недавних событий в Нигере Франция запросила помощь через Европейский механизм гражданской обороны для репатриации европейских граждан из Нигера... Механизм обеспечит финансирование 75% стоимости перелётов», — цитирует заявление ЕК ТАСС.

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа

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