Франция запросила деньги у ЕК на эвакуацию людей из Нигера
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Уточняется, что финансирование осуществлялось через активацию Европейского механизма гражданской обороны.
«После недавних событий в Нигере Франция запросила помощь через Европейский механизм гражданской обороны для репатриации европейских граждан из Нигера... Механизм обеспечит финансирование 75% стоимости перелётов», — цитирует заявление ЕК ТАСС.
Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа.