В Кремле заявили, что обвинения в адрес Трампа не входят в российскую повестку

Предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу обвинения не являются частью повестки России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы, не наша повестка», — ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой американского президента Джо Байдена вмешаться в выборы 2024 года.

Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинение выразило желание применить ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против бывшего президента США Дональда Трампа.