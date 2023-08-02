В Кремле заявили, что обвинения в адрес Трампа не входят в российскую повестку
- РИА Новости
«Мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы, не наша повестка», — ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию.
Ранее Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.
Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой американского президента Джо Байдена вмешаться в выборы 2024 года.
Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинение выразило желание применить ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против бывшего президента США Дональда Трампа.