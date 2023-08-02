Зеленский пригрозил серьёзными ударами по территории России
Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьёзно почувствуют», — сказал украинский президент.
Отмечается, что данное заявление Зеленский сделал, ссылаясь на доклад руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова.
Ранее президент США Джо Байден указал Зеленскому его место фразой о том, что Украина застряла вместе с США.
Также политолог Иван Мезюхо заявил, что Зеленский и его клика уже вызывают ропот негодования у еврочиновников.