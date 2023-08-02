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Зеленский пригрозил серьёзными ударами по территории России

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых «серьёзных» ударов по территории России.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьёзно почувствуют», — сказал украинский президент.

Отмечается, что данное заявление Зеленский сделал, ссылаясь на доклад руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова.

Ранее президент США Джо Байден указал Зеленскому его место фразой о том, что Украина застряла вместе с США.

Также политолог Иван Мезюхо заявил, что Зеленский и его клика уже вызывают ропот негодования у еврочиновников.

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