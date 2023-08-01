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AT: Байден указал Зеленскому его место фразой о том, что Украина застряла вместе с США

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Президент США Джо Байден указал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, где его место, когда «вассал осмелился повысить голос на своих феодалов», пишет колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.
AT: Байден указал Зеленскому его место фразой о том, что Украина застряла вместе с США
  • Gettyimages.ru

«Плохая новость для вас в том, что мы никуда не уходим. Вы застряли вместе с нами», — сказал Байден Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе.

По мнению Марковски, НАТО разработало «смелый гамбит», провоцируя Россию на начало СВО, чтобы использовать спецоперацию «как предлог для введения разрушительных санкций».

«Санкции должны были парализовать российскую экономику и создать внутреннее давление на президента Путина... Однако стратегические гении НАТО снова потерпели неудачу», — считает он.

Теперь же Украина «платит сокрушительную человеческую и экономическую цену», пишет автор, напоминая о словах Байдена, адресованных Зеленскому.

«Говоря недипломатическим языком, вы, придурки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем оружие или вы поставляете расходные материалы, в зависимости от того, что закончится раньше. Вам некуда идти», — отмечает колумнист.

В июле Джо Байден на саммите НАТО решил вместо Владимира Зеленского ответить на вопрос журналиста о том, как быстро Украина станет членом альянса после окончания конфликта. Глава США сказал: «Через час и 20 минут», после чего посмотрел на украинского коллегу и посмеялся.

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