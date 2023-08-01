Политолог Мезюхо: Зеленский и его клика уже вызывают ропот негодования у еврочиновников

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что внешнеполитическое ведомство Украины вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого после слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь.

«Украинско-польские отношения никогда не были безоблачными, и все эти объятия Зеленского и Дуды в стенах Верховной рады — это самый настоящий фарс, Польша не воспринимает Украину как равного партнёра, она рассматривает украинское государство как сферу своих интересов. И в перспективе Варшава хотела бы аннексировать часть территорий нынешней Украины. Раздражительные комментарии что со стороны украинских, что со стороны польских должностных лиц свидетельствуют о том, что в отношениях между сторонами наметилась раздражённость и усталость», — добавил политолог.

Это связано с тем, что Польша хотела уже сегодня получать прямую выгоду от фактического участия в боевых действиях на стороне Украины, но пока Варшаве не удаётся в полной мере монетизировать активность по украинскому кейсу, пояснил он.

«Это огорчает и Дуду, и его окружение. Украина зазвездилась, она требует не только от Польши, но и от других европейских стран больше поддержки в виде финансов и других преференций. Зеленский и его клика уже вызывают ропот негодования у еврочиновников и национальных элит европейских государств», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что МИД Украины вызвал посла Польши из-за слов министра о неблагодарности Киева.

30 июля российский президент Владимир Путин заявил, что идея отторгнуть западные области Украины не покидает элиты Польши.