Кирби заявил, что в США не видят угроз Польше и другим членам НАТО из-за ЧВК «Вагнер»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в американской администрации не видят угроз Польше и другим членам НАТО из-за ЧВК «Вагнер».

Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга.

«Нам неизвестно ни о какой конкретной угрозе со стороны «Вагнера» в адрес Польши или кого бы то ни было ещё из наших союзников по НАТО», — цитирует Джона Кирби ТАСС.

По его словам, Соединённые Штаты внимательно следят за ситуацией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что солдаты ЧВК «Вагнер» не готовятся нападать на Польшу, а делятся своим опытом с белорусскими военными.

Таким образом он прокомментировал утверждения польской стороны.

29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» «выдвинулись к Сувалкскому перешейку».