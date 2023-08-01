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Кирби заявил, что в США не видят угроз Польше и другим членам НАТО из-за ЧВК «Вагнер»

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в американской администрации не видят угроз Польше и другим членам НАТО из-за ЧВК «Вагнер».
Кирби заявил, что в США не видят угроз Польше и другим членам НАТО из-за ЧВК «Вагнер»
  • AP

Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга.

«Нам неизвестно ни о какой конкретной угрозе со стороны «Вагнера» в адрес Польши или кого бы то ни было ещё из наших союзников по НАТО», — цитирует Джона Кирби ТАСС.

По его словам, Соединённые Штаты внимательно следят за ситуацией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что солдаты ЧВК «Вагнер» не готовятся нападать на Польшу, а делятся своим опытом с белорусскими военными.

Таким образом он прокомментировал утверждения польской стороны. 

29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» «выдвинулись к Сувалкскому перешейку».

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