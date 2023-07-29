Премьер Польши Моравецкий: около сотни бойцов «Вагнер» выдвинулись к Сувалкскому перешейку
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«У нас есть информация о том, что более сотни наёмников из Группы Вагнер выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно», — цитирует его РИА Новости.
Моравецкий считает, что это шаг к «последующей гибридной атаке на территорию Польши».
По его мнению, бойцы могут помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, чтобы «дестабилизировать её».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его стали напрягать штурмовики ЧВК «Вагнер» из-за своего желания пойти на Запад.