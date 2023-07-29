Премьер Польши Моравецкий: около сотни бойцов «Вагнер» выдвинулись к Сувалкскому перешейку

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий утверждает, что около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» «выдвинулись к Сувалкскому перешейку».

«У нас есть информация о том, что более сотни наёмников из Группы Вагнер выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно», — цитирует его РИА Новости.

Моравецкий считает, что это шаг к «последующей гибридной атаке на территорию Польши».

По его мнению, бойцы могут помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, чтобы «дестабилизировать её».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его стали напрягать штурмовики ЧВК «Вагнер» из-за своего желания пойти на Запад.