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Премьер Польши Моравецкий: около сотни бойцов «Вагнер» выдвинулись к Сувалкскому перешейку

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий утверждает, что около сотни бойцов ЧВК «Вагнер» «выдвинулись к Сувалкскому перешейку».
Премьер Польши Моравецкий: около сотни бойцов «Вагнер» выдвинулись к Сувалкскому перешейку
  • Gettyimages.ru

«У нас есть информация о том, что более сотни наёмников из Группы Вагнер выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно», — цитирует его РИА Новости.

Моравецкий считает, что это шаг к «последующей гибридной атаке на территорию Польши».

По его мнению, бойцы могут помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, чтобы «дестабилизировать её».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его стали напрягать штурмовики ЧВК «Вагнер» из-за своего желания пойти на Запад.

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